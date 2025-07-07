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Хуситы заявили об ударах по аэропорту, морским портам и электростанции в Израиле

Хуситы заявили об ударах по аэропорту, морским портам и электростанции в Израиле Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов с использованием ракет и беспилотников по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, двум морским портам в Ашдоде и Эйлате, а также электростанции в Ашкелоне. О
Другие страны
7 июля 2025 г. 13:12
Хуситы заявили об ударах по аэропорту, морским портам и электростанции в Израиле

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов с использованием ракет и беспилотников по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, двум морским портам в Ашдоде и Эйлате, а также электростанции в Ашкелоне. О

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

По его словам, атака была совершена в ответ на "агрессию" после того, как израильская авиация нанесла массированные удары по йеменским портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, а также электростанции Рас-эль-Хатыб, которые расположены на подконтрольной хуситам территории.

Сариа утверждает, что силы повстанцев запустили в сторону Израиля 11 ракет и беспилотников. В частности, аэропорт в Тель-Авиве, морской порт в Эйлате и электростанция в Ашкелоне были атакованы "гиперзвуковыми баллистическими ракетами".

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