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Хуситы заявили об еще одном сбитом американском военном БПЛА

Хуситы заявили об еще одном сбитом американском военном БПЛА Йеменские мятежники-хуситы уничтожили еще один беспилотник США - модели MQ 9 Reaper.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 12:51
Хуситы заявили об еще одном сбитом американском военном БПЛА

Йеменские мятежники-хуситы уничтожили еще один беспилотник США - модели MQ 9 Reaper.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя хуситов Яхьи Сари.

Он сообщил, что БПЛА сбили в небе над провинцией Дамар на юго-западе Йемена при помощи зенитной ракеты йеменского производства.

По данным хуситов, это уже третий американский беспилотник, перехваченный ими за неделю. С начала эскалации на Ближнем Востоке (с 7 октября 2023 года - ред.) им удалось вывести из строя 10 БПЛА.

Стоимость БПЛА данной модели, которая используется в боевых и разведовательных миссиях, оценивается в 35 млн долларов.

Между тем, Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о том, что американские военные нанесли новый удар по Йемену. Цель удара - ракетная система хуситов.

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