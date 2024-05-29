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Хуситы заявили об атаке шести коммерческих судов

Хуситы заявили об атаке шести коммерческих судов Военный представитель хуситов заявил, что движение атаковало шесть коммерческих судов, в том числе Minerva Antonia в Средиземном море.
Другие страны
29 мая 2024 г. 17:23
Хуситы заявили об атаке шести коммерческих судов

Военный представитель хуситов заявил, что движение атаковало шесть коммерческих судов, в том числе Minerva Antonia в Средиземном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, хуситы нанесли удары беспилотниками, противокорабельными и баллистическими ракетами по судам Laax, Morea и Sealady в Красном море. Аналогичную атаку движение осуществило против Alba и Maersk Hartford в Аравийском море. Как утверждает представитель "Ансар Аллах", все упомянутые суда получили повреждения в результате ударов.

"Целью шестой военной операции стало судно Minerva Antonia, которое было атаковано в Средиземном море несколькими крылатыми ракетами", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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