Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Аденском заливе судно, следующее в Израиль, с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Контролирующее северную часть Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Аденском заливе судно, следующее в Израиль, с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.

"Военно-морские, ракетные и военно-воздушные силы Йеменских вооруженных сил провели совместную военную операцию в Аденском заливе, в ходе которой были обстреляно судно Lobivia несколькими баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в заявлении.

Представитель хустиов также добавил, что судно было выбрано в качестве цели из-за решения его владельца нарушить запретит движения на въезд в порты Израиля.