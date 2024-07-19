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Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе

Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Аденском заливе судно, следующее в Израиль, с помощью баллистических ракет и беспилотников.
Другие страны
19 июля 2024 г. 18:50
Хуситы заявили об атаке на судно, следующее в Израиль в Аденском заливе

Контролирующее северную часть Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Аденском заливе судно, следующее в Израиль, с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.

"Военно-морские, ракетные и военно-воздушные силы Йеменских вооруженных сил провели совместную военную операцию в Аденском заливе, в ходе которой были обстреляно судно Lobivia несколькими баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в заявлении.

Представитель хустиов также добавил, что судно было выбрано в качестве цели из-за решения его владельца нарушить запретит движения на въезд в порты Израиля.

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