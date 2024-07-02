Хуситы заявили об атаке на четыре судна, связанных с Британией, Израилем и США

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали четыре судна, которые повстанцы посчитали связанными с Великобританией, Израилем и Соединенными Штатами.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали четыре судна, которые повстанцы посчитали связанными с Великобританией, Израилем и Соединенными Штатами.

Как передает Report , об этом заявил военный представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, атакам подверглись контейнеровоз MSC Unific, танкеры для перевозки жидких химических веществ Delonix и Lucky Sailor, а также вспомогательное судно Anvil Point, входящее в состав британского военно-морского флота.

Представитель утверждает, что силы мятежников наносили удары по судам с использованием крылатых ракет. В момент атаки контейнеровоз MSC Unific находился в Аравийском море, танкер Delonix - в Красном море, танкер Lucky Sailor - в Средиземном море, судно Anvil Point - в Индийском океане. Представитель движения также заявил, что Delonix подвергся второй атаке за прошедшую неделю.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.