Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты Израиля

Хуситы нанесли удары беспилотниками по ряду объектов в Израиле, включая аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон вблизи Эйлата.

Как передает Report, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, подразделения беспилотной авиации хуситов второй день подряд проводят военные операции.

"В ходе последней атаки они поразили аэропорты Бен-Гурион и Рамон, а также важный объект в Димоне с помощью трех беспилотников", - отметил Сариа.

Официальные израильские структуры пока не прокомментировали данное заявление.