Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты Израиля
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 19:41
Хуситы нанесли удары беспилотниками по ряду объектов в Израиле, включая аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон вблизи Эйлата.
Как передает Report, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По его словам, подразделения беспилотной авиации хуситов второй день подряд проводят военные операции.
"В ходе последней атаки они поразили аэропорты Бен-Гурион и Рамон, а также важный объект в Димоне с помощью трех беспилотников", - отметил Сариа.
Официальные израильские структуры пока не прокомментировали данное заявление.
Последние новости
20:07
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РоссииДругие страны
19:56
Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестахДругие страны
19:47
В Ливане в результате израильских атак погибли пять человекДругие страны
19:41
Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты ИзраиляДругие страны
19:38
Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставокЭнергетика
19:33
В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимуществаФинансы
19:32
В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:28
В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожностиПроисшествия
19:23