    Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты Израиля

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 19:41
    Хуситы нанесли удары беспилотниками по ряду объектов в Израиле, включая аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон вблизи Эйлата.

    Как передает Report, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, подразделения беспилотной авиации хуситов второй день подряд проводят военные операции.

    "В ходе последней атаки они поразили аэропорты Бен-Гурион и Рамон, а также важный объект в Димоне с помощью трех беспилотников", - отметил Сариа.

    Официальные израильские структуры пока не прокомментировали данное заявление.

