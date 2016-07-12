Хуситы заявили о возвращении к межйеменским переговорам

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Глава делегации захвативших власть в Йемене мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед Абдессалям подтвердил, что хуситы намерены в назначенный срок вернуться в Кувейт на межйеменские переговоры с делегацией свергнутого президента Абд Раббу Мансура Хади.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, глава делегации хуситов отметил, что они собираются придерживаться объявленного в апреле режима прекращения огня и прекратить вести военные действия на суше, на море и в воздухе.

Напомним, что обстановка в Йемене с 2014 года продолжает оставаться напряженной после свержения тогдашнего президента Али Абдаллы Салеха.