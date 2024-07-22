Хуситы заявили о восстановлении работы порта Ходейда после авиударов

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) восстановило работу порта Ходейда на западе страны после авиаударов, нанесенных ВВС Израиля 20 июля.
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"Работа порта Ходейда возобновлена в кратчайшие сроки - в течение 24 часов после подлого удара Израиля", - написал он.
Глава региона также опубликовал фотографии порта Ходейда, на которых, в том числе запечатлен процесс разгрузки судов.
Однако, 22 июля пожарные расчеты продолжали бороться с огнем в порту Ходейда, отмечает AFP. Бомбардировка Израиля привела к повреждению электростанции и резервуаров с нефтью. Отмечается, что пламя и столб черного дыма поднимаются над портом третий день подряд, существует риск распространения огня на склады с продовольствием.