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Хуситы заявили о восстановлении работы порта Ходейда после авиударов

Хуситы заявили о восстановлении работы порта Ходейда после авиударов Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) восстановили работу порта Ходейда на западе страны после авиаударов, нанесенных ВВС Израиля 20 июля.
Другие страны
22 июля 2024 г. 21:14
Хуситы заявили о восстановлении работы порта Ходейда после авиударов

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) восстановило работу порта Ходейда на западе страны после авиаударов, нанесенных ВВС Израиля 20 июля.

Как передает Report, об этом заявил губернатор подконтрольной хуситам провинции Эль-Ходейда Мухаммед Айяш Кахим в соцсети X.

"Работа порта Ходейда возобновлена в кратчайшие сроки - в течение 24 часов после подлого удара Израиля", - написал он.

Глава региона также опубликовал фотографии порта Ходейда, на которых, в том числе запечатлен процесс разгрузки судов.

Однако, 22 июля пожарные расчеты продолжали бороться с огнем в порту Ходейда, отмечает AFP. Бомбардировка Израиля привела к повреждению электростанции и резервуаров с нефтью. Отмечается, что пламя и столб черного дыма поднимаются над портом третий день подряд, существует риск распространения огня на склады с продовольствием.

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