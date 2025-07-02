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Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли 1 июля ракетный удар по территории Израиля, атаковав аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Другие страны
2 июля 2025 г. 01:50
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по территории Израиля, атаковав аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как передает Report, об этом в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - ред.) с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель "Ансар Аллах".

По его словам, в результате удара была приостановлена работа аэропорта. Сариа также сообщил, что йеменские повстанцы атаковали с помощью трех беспилотников "чувствительные объекты" в израильских городах Ашкелон, Тель-Авив и Эйлат.

Ранее армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. В нескольких районах страны звучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие жителей о ракетной опасности.

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Версия на азербайджанском языке Husilər İsrailə raket zərbəsi endirib

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