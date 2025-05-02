Хуситы заявили о первой атаке на авиабазу Рамат Давид на севере Израиля

Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) впервые заявило о ракетной атаке на военную авиабазу Рамат Давид на севере Израиля.

Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) впервые заявило о ракетной атаке на военную авиабазу Рамат Давид на севере Израиля.

Как передает Report, об этом в сообщении вооруженных сил хуситов.

"Мы провели военную операцию, направленную против авиабазы ​​Рамат-Давид к востоку от оккупированной Хайфы. Операция проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая достигла цели. Системы ПВО противника не смогли перехватить ракету", - говорится в сообщении.