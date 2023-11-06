Хуситы заявили о нанесении удара беспилотниками по "чувствительным объектам" в Израиле

Хуситы заявили о нанесении удара беспилотниками по "чувствительным объектам" в Израиле

Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли очередной удар беспилотниками по территории Израиля, целью которых стали "чувствительные объекты", передает Report со ссылкой на ТАСС.

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