Хуситы заявили о нанесении удара беспилотниками по "чувствительным объектам" в Израиле

Хуситы нанесли очередной удар беспилотниками по территории Израиля, целью которых стали "чувствительные объекты".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.
"Вооруженные силы Йемена в течение последних часов запустили серию беспилотников по различным чувствительным объектам израильского врага на оккупированных палестинских территориях. В результате операции движение на намеченных военных базах и аэропортах было остановлено на несколько часов", - отметил он в своем Telegram-канале.