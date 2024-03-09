Хуситы заявили о ракетном ударе по американскому судну в Аденском заливе

Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе.

Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена осуществили две качественные военные операции, в ходе которых нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе, а также атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников", - сказал Сариа.

Ранее сообщалось о сбитии 15 беспилотных летательных аппаратов хуситов силами коалиции.