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Хуситы заявили о ракетном ударе по американскому судну в Аденском заливе

Хуситы заявили о ракетном ударе по американскому судну в Аденском заливе Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе.
Другие страны
9 марта 2024 г. 12:18
Хуситы заявили о ракетном ударе по американскому судну в Аденском заливе

Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена осуществили две качественные военные операции, в ходе которых нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе, а также атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников", - сказал Сариа.

Ранее сообщалось о сбитии 15 беспилотных летательных аппаратов хуситов силами коалиции.

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