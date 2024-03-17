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Хуситы заявили, что взаимодействуют с Россией и Китаем, чтобы ослабить западные страны

Хуситы заявили, что взаимодействуют с Россией и Китаем, чтобы ослабить западные страны Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взаимодействуют с Россией и Китаем, чтобы ослабить западные страны и разрушить концепцию однополярного мира.
Другие страны
17 марта 2024 г. 05:18
Хуситы заявили, что взаимодействуют с Россией и Китаем, чтобы ослабить западные страны

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взаимодействуют с Россией и Китаем, чтобы ослабить западные страны и разрушить концепцию однополярного мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член политбюро движения Али аль-Кахум.

"Между Йеменом, Россией, Китаем и странами БРИКС происходит постоянное взаимодействие и развитие отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях. Это необходимо для того, чтобы утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте кризиса вокруг Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность", - написал представитель "Ансар Аллах" на своей странице в соцсети X.

По мнению аль-Кахума, сдвиг к многополярности в глобальном балансе сил произошел после начала войны в Украине и ускорился в ходе очередного обострения палестино-израильского конфликта, что угрожает "крахом колониального проекта и гегемонии Запада в регионе и мире".

"Происходит изменение международного климата и баланса сил между Востоком и Западом, особенно в свете посягательства Запада на Россию, утопившую его в болоте в Украине и ослабившую его союзы с Китаем, а также остальными странами Востока и государствами БРИКС", - считает член политбюро хуситов.

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