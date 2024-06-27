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Хуситы заявили, что впервые применили при атаках гиперзвуковую ракету

Хуситы заявили, что впервые применили при атаках гиперзвуковую ракету Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" впервые использовали гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море.
Другие страны
27 июня 2024 г. 00:56
Хуситы заявили, что впервые применили при атаках гиперзвуковую ракету

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" впервые использовали гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море.

Как передает Report, об этом заявил военный представитель мятежников Яхья Сариа в Telegram-канале.

"Вооруженные силы Йемена впервые раскрывают характеристики ракеты, поразившей израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море. Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью", - написал представитель движения в Telegram-канале.

Ранее поддерживаемое Ираном движение хуситов заявил об атаке на контейнеровоз MSC Sarah V, который повстанцы идентифицировали как принадлежащий Израилю. По словам Сариа, удар наносился с использованием новой баллистической ракеты.

Только пять стран обладают гиперзвуковым оружием или занимаются его разработкой - Россия, США, Китай, Иран и Индия. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг информацию о том, что хуситы смогли разработать гиперзвуковое оружие.

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