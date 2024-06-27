Хуситы заявили, что впервые применили при атаках гиперзвуковую ракету

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" впервые использовали гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море.

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" впервые использовали гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море.

Как передает Report , об этом заявил военный представитель мятежников Яхья Сариа в Telegram-канале.

"Вооруженные силы Йемена впервые раскрывают характеристики ракеты, поразившей израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море. Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью", - написал представитель движения в Telegram-канале.

Ранее поддерживаемое Ираном движение хуситов заявил об атаке на контейнеровоз MSC Sarah V, который повстанцы идентифицировали как принадлежащий Израилю. По словам Сариа, удар наносился с использованием новой баллистической ракеты.

Только пять стран обладают гиперзвуковым оружием или занимаются его разработкой - Россия, США, Китай, Иран и Индия. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг информацию о том, что хуситы смогли разработать гиперзвуковое оружие.