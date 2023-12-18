Хуситы заявили, что не будут обстреливать не связанные с Израилем суда

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) не будет совершать атаки на суда, которые не связаны с Израилем.

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) не будет совершать атаки на суда, которые не связаны с Израилем.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

"Мы подтверждаем, что Красное море безопасно, за исключением судов, связанных с израильским противником", - приводит его слова телеканал Al Masirah.

"Если вы хотите остановить военно-морские операции против Израиля, вы должны снять блокаду с сектора Газа и доставить туда продовольствие и медикаменты", - добавил представитель "Ансар Аллах".

Согласно утверждению Саляма, операции хуситов в Красном море оказывают серьезное экономическое воздействие на Израиль.

Отметим, что после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.