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Хуситы заявили, что не будут обстреливать не связанные с Израилем суда

Хуситы заявили, что не будут обстреливать не связанные с Израилем суда Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) не будет совершать атаки на суда, которые не связаны с Израилем.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 03:14
Хуситы заявили, что не будут обстреливать не связанные с Израилем суда

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) не будет совершать атаки на суда, которые не связаны с Израилем.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

"Мы подтверждаем, что Красное море безопасно, за исключением судов, связанных с израильским противником", - приводит его слова телеканал Al Masirah.

"Если вы хотите остановить военно-морские операции против Израиля, вы должны снять блокаду с сектора Газа и доставить туда продовольствие и медикаменты", - добавил представитель "Ансар Аллах".

Согласно утверждению Саляма, операции хуситов в Красном море оказывают серьезное экономическое воздействие на Израиль.

Отметим, что после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

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Версия на азербайджанском языке Yəmən husiləri: İsraillə əlaqəsi olmayan gəmilərə atəş açmayacağıq

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