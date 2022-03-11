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Хуситы заявили, что атаковали завод Saudi Aramco в Эр-Рияде беспилотниками

Хуситы заявили, что атаковали завод Saudi Aramco в Эр-Рияде беспилотниками Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило о проведении военной операции на территории Саудовской Аравии, в результате которой, в частности, в столице страны тремя беспилотниками был атакован нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Sau
Другие страны
11 марта 2022 г. 16:41

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило о проведении военной операции на территории Саудовской Аравии, в результате которой, в частности, в столице страны тремя беспилотниками был атакован нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Saudi Aramco.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в пятницу в Twitter на странице официального представителя ВС мятежников бригадного генерала Яхьи Сарии.

"Наши вооруженные силы провели крупномасштабную военную операцию под названием "Прорыв осады" с использованием девяти беспилотных летательных аппаратов [БПЛА]. Три беспилотника типа "Самад-3" были направлены на НПЗ [Saudi] Aramco в Эр-Рияде", - подчеркивается в тексте.

В свою очередь руководство саудовского королевства данную информацию пока не комментировало.

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