Хуситы заверили РФ и КНР, что не будут атаковать их суда в Красном море

Хуситы заверили РФ и КНР, что не будут атаковать их суда в Красном море

Представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заверили Россию и Китай, что их суда могут проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, не опасаясь нападений со стороны хуситов. Как передает Report со ссылкой на ТА

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