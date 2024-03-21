Хуситы заверили РФ и КНР, что не будут атаковать их суда в Красном море

Представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заверили Россию и Китай, что их суда могут проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, не опасаясь нападений со стороны хуситов.
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По информации его источников, соответствующая договоренность якобы была достигнута в ходе переговоров дипломатов трех стран, которые проходили в Омане. Делегацию хуситов возглавлял официальный представитель "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям.
После обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года движение "Ансар Аллах" заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.
С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.