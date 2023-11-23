Хуситы запустили баллистические ракеты по Израилю из Йемена

По информации йеменского телеканала Al Masirah, были запущены крылатые ракеты из Йемена по различным военным объектам в городе Эйлат на юге Израиля.

По различным военным объектам в городе Эйлат на юге Израиля были запущены крылатые ракеты из Йемена.

Как передает Report со ссылкой на йеменский телеканал Al Masirah, военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил эту информацию.

В последние недели хуситы уже неоднократно пытались атаковать Израиль ракетами и беспилотниками. В последней атаке 15 ноября они запустили баллистические ракеты по нескольким целям, включая Эйлат. Армия обороны Израиля сообщила, что с помощью системы ПВО "Стрела" была перехвачена ракета "земля-земля", выпущенная из Йемена над Красным морем.

Кроме того, хуситы заявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море, в том числе те, которые принадлежат или эксплуатируются израильскими компаниями. Недавно они захватили судно на юге Красного моря, на борту которого находятся 25 человек, не являющихся израильтянами. Среди них граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики. Хуситы обещали обращаться с неизраильскими гражданами на борту судна согласно правилам исламского гостеприимства - дружелюбно и уважительно.