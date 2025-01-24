О нас

Хуситы задержали несколько сотрудников ООН в Йемене

Хуситы задержали несколько сотрудников ООН в Йемене Йеменские мятежники-хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" задержали еще несколько сотрудников ООН в стране.
Другие страны
24 января 2025 г. 23:28
Хуситы задержали несколько сотрудников ООН в Йемене

Йеменские мятежники-хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" задержали еще несколько сотрудников ООН в стране.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Де-факто власти в Сане задержали дополнительное число сотрудников ООН на подконтрольной им территории. В ответ на это мы приостановили все официальные передвижения по территории и внутрь областей, находящихся под контролем де-факто властей", - сказал он и отметил, что эта мера будет действовать до дальнейшего распоряжения.

В начале июня офис генсека ООН сообщил о задержании 11 йеменских граждан, работавших в учреждениях системы всемирной организации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Husilər Yəməndə BMT-nin bir neçə əməkdaşını saxlayıblar

Другие новости из категории

Палестинских заключенных могут депортировать в Алжир, Тунис и Турцию
Палестинских заключенных могут депортировать в Алжир, Тунис и Турцию
24 января 2025 г. 23:14
ООН поддерживает возможные переговоры между Путиным и Трампом
ООН поддерживает возможные переговоры между Путиным и Трампом
24 января 2025 г. 22:45
Трамп вновь высказался за вхождение Канады в состав США
Трамп вновь высказался за вхождение Канады в состав США
24 января 2025 г. 21:29
Суд Южной Кореи отказал прокуратуре в продлении заключения президента
Суд Южной Кореи отказал прокуратуре в продлении заключения президента
24 января 2025 г. 21:00
Рубио: Отношения между США и Китаем определят будущее мира
Рубио: Отношения между США и Китаем определят будущее мира
24 января 2025 г. 20:48
Финляндия меняет организацию обороны после вступления в НАТО
Финляндия меняет организацию обороны после вступления в НАТО
24 января 2025 г. 20:36
Саудовская Аравия обсуждает с США и ЕС необходимость снятия санкций с Сирии
Саудовская Аравия обсуждает с США и ЕС необходимость снятия санкций с Сирии
24 января 2025 г. 20:25
Лидер оппозиции Германии подвергся критике за обещание ужесточить миграционную политику
Лидер оппозиции Германии подвергся критике за обещание ужесточить миграционную политику
24 января 2025 г. 20:18
Глава МИД КНР обсудил Тайвань с госсекретарем США
Глава МИД КНР обсудил Тайвань с госсекретарем США
24 января 2025 г. 19:52
СМИ: израильские военные создали командно-наблюдательный пункт на юге Ливана
СМИ: израильские военные создали командно-наблюдательный пункт на юге Ливана
24 января 2025 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi