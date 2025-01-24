Хуситы задержали несколько сотрудников ООН в Йемене

Йеменские мятежники-хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" задержали еще несколько сотрудников ООН в стране.

Йеменские мятежники-хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" задержали еще несколько сотрудников ООН в стране.

Как передает Report , об этом на брифинге сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Де-факто власти в Сане задержали дополнительное число сотрудников ООН на подконтрольной им территории. В ответ на это мы приостановили все официальные передвижения по территории и внутрь областей, находящихся под контролем де-факто властей", - сказал он и отметил, что эта мера будет действовать до дальнейшего распоряжения.

В начале июня офис генсека ООН сообщил о задержании 11 йеменских граждан, работавших в учреждениях системы всемирной организации.