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Хуситы за сутки повредили два судна в Аденском заливе

Хуситы за сутки повредили два судна в Аденском заливе Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали два грузовых судна в Аденском заливе противокорабельными ракетами.
Другие страны
10 июня 2024 г. 09:24
Хуситы за сутки повредили два судна в Аденском заливе

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" за сутки атаковали два грузовых судна в Аденском заливе противокорабельными ракетами.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Несмотря на полученные повреждения, швейцарский контейнеровоз Tavvishi под флагом Либерии и немецкое универсальное сухогрузное судно Norderney под флагом Антигуа и Барбуда продолжили свой путь.

Противокорабельная баллистическая ракета поразила Tavvishi, в то время как Norderney было атаковано двумя ракетами — баллистической и крылатой.

Американские военные сообщили о перехвате беспилотного летательного аппарата над Аденским заливом и уничтожении двух крылатых ракет и ракетной пусковой установки в районах Йемена, контролируемых хуситами.

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Версия на английском языке Houthis attack two cargo ships in Gulf of Aden

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