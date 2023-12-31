Хуситы взяли ответственность за ракетный удар по контейнеровозу Maersk Hangzhou

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу Hangzhou, принадлежащему датской компании Maersk.

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу Hangzhou, принадлежащему датской компании Maersk.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морским силам Йемена удалось провести операцию против контейнеровоза Maersk Hangzhou, который направлялся в один из портов оккупированной Палестины и был атакован противокорабельными ракетами", - сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Хуситы атаковали судно после того, как его экипаж отказался "реагировать на предупреждения", утверждает представитель "Ансар Аллах". Он также подчеркнул, что члены движения продолжат наносить удары по судам, направляющимся в Израиль.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что после того как судно подало сигнал бедствия, к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. По утверждению командования, по пути к судну Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с подконтрольной хуситам территории.