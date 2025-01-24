Хуситы в Йемене похитили очередную группу сотрудников ООН

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) похитили еще одну группу сотрудников ООН.
Как сообщает Report, об этом говорится в сегодняшнем заявлении ООН.
Сообщается, что они работали в районах, находящихся под контролем хуситов. Точное количество захваченных представителей организации не раскрывается.
"Сотрудники ООН в Йемене активно взаимодействуют с высокопоставленными представителями хуситов, требуя немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников", — говорится в заявлении.
Хуситы в свою очередь не стали комментировать вопрос.