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Хуситы в Йемене похитили очередную группу сотрудников ООН

Хуситы в Йемене похитили очередную группу сотрудников ООН Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) похитили еще одну группу сотрудников ООН.
Другие страны
24 января 2025 г. 17:47
Хуситы в Йемене похитили очередную группу сотрудников ООН

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) похитили еще одну группу сотрудников ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в сегодняшнем заявлении ООН.

Сообщается, что они работали в районах, находящихся под контролем хуситов. Точное количество захваченных представителей организации не раскрывается.

"Сотрудники ООН в Йемене активно взаимодействуют с высокопоставленными представителями хуситов, требуя немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников", — говорится в заявлении.

Хуситы в свою очередь не стали комментировать вопрос.

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Версия на английском языке Houthis in Yemen kidnap another group of UN employees
Версия на азербайджанском языке Husilər BMT əməkdaşlarını girov götürüblər

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