Хуситы в Йемене похитили очередную группу сотрудников ООН

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) похитили еще одну группу сотрудников ООН.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) похитили еще одну группу сотрудников ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в сегодняшнем заявлении ООН.

Сообщается, что они работали в районах, находящихся под контролем хуситов. Точное количество захваченных представителей организации не раскрывается.

"Сотрудники ООН в Йемене активно взаимодействуют с высокопоставленными представителями хуситов, требуя немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников", — говорится в заявлении.

Хуситы в свою очередь не стали комментировать вопрос.