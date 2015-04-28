Хуситы угрожают Саудовской Аравии ракетными атаками на нефтяные объекты

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Повстанческая группировка "Ансар Алла" (хуситы) получила в распоряжение современное ракетное оружие, которое способно поразить не только нефтяные и промышленные объекты в Саудовской Аравии, но также и суда королевства в море, сообщает иранское информагентство ФАРС со ссылкой на одного из руководителей хуситов Хади аль-Аджиляки.

По его словам, ракетное оружие "способно изменить саудовскую стратегию в нынешней операции".

Военачальник отказался сообщить точное количество имеющихся в распоряжении хуситов ракет, однако уточнил, что они отличаются высокой точностью и дальностью поражения целей, а их количество измеряется "десятками", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее арабская коалиция заявляла, что в ходе операции "Буря решимости" были уничтожены порядка 80% вооружений, находившихся в руках хуситов.

Операция проводилась с 26 марта по 21 апреля и была нацелена на ликвидацию с воздуха складов вооружений, лагерей, инфраструктуры хуситов, захвативших в начале года столицу Йемена Сану и отстранивших от власти действующего президента Абд Раббо Мансура Хади.