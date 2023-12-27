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Хуситы ударили по военным объектам на юге Израиля

Хуситы ударили по военным объектам на юге Израиля Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотными летательными аппаратами военные объекты в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 00:32
Хуситы ударили по военным объектам на юге Израиля

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотными летательными аппаратами военные объекты в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".

26 декабря хуситы также сообщили, что обстреляли контейнеровоз MSC United в Красном море, который отказался сворачивать с намеченного курса после предупреждений йеменских мятежников.

Ранее США объявили, что вместе с десятью другими странами начинают операцию в Красном море по защите судоходства от участившихся атак хуситов. Те в ответ заявили, что милитаризация со стороны США Красного моря для обеспечения безопасности израильских кораблей создаёт угрозу судоходству в этом регионе.

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