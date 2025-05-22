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Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по израильскому аэропорту Бен-Гурион.
Другие страны
22 мая 2025 г. 16:30
Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) усилило обстрелы Израиля, объявив о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.

Как передает Report, об этом телеканал Al Masirah сообщил со ссылкой на заявление ВС хуситов.

"Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты... Это уже вторая операция за несколько часов", - говорится в сообщении.

По их данным, операция вынудила самолеты, направлявшиеся в аэропорт, вернуться в пункты назначения.

12.45

Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по израильскому аэропорту Бен-Гурион.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

При ударах использовалась баллистическая ракета "Зульфикар", сказал он в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah.

Согласно утверждению Сарии, операция "успешно достигла своей цели", в результате удара работа аэропорта "была приостановлена примерно на час". Кроме того, йеменские повстанцы нанесли удар по двум целям в Тель-Авиве и Хайфе с использованием беспилотников.

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Версия на азербайджанском языке Husilər İsrailin Ben-Qurion hava limanına zərbə endiriblər

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