О нас

Хуситы ударили по израильской электростанции "Орот Рабин"

Хуситы ударили по израильской электростанции "Орот Рабин" Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по электростанции "Орот Рабин", расположенной на северо-западе Израиля, с применением гиперзвуковой ракеты.
Другие страны
5 января 2025 г. 11:58
Хуситы ударили по израильской электростанции Орот Рабин

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по электростанции "Орот Рабин", расположенной на северо-западе Израиля, с применением гиперзвуковой ракеты.

Как передает Report, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

"Ракетные войска вооруженных сил провели военную операцию, атаковав принадлежащую израильскому противнику электростанцию "Орот Рабин" гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
30 декабря 2024 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi