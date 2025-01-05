Хуситы ударили по израильской электростанции "Орот Рабин"

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по электростанции "Орот Рабин", расположенной на северо-западе Израиля, с применением гиперзвуковой ракеты.
Как передает Report, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.
"Ракетные войска вооруженных сил провели военную операцию, атаковав принадлежащую израильскому противнику электростанцию "Орот Рабин" гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2", - сказал он.