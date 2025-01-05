Хуситы ударили по израильской электростанции "Орот Рабин"

Хуситы ударили по израильской электростанции "Орот Рабин"

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по электростанции "Орот Рабин", расположенной на северо-западе Израиля, с применением гиперзвуковой ракеты.

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