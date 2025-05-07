Хуситы ударили по аэропорту Рамон на юге Израиля

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Рамон близ города Эйлат на юге Израиля.
Как передает Report, с таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению телеканала Al Masirah.
"Беспилотные войска провели две военные операции, в ходе первой атаковав аэропорт Рамон, принадлежащий сионистскому противнику, в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - ред.) с применением двух беспилотников", - заявил он.