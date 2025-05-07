Хуситы ударили по аэропорту Рамон на юге Израиля

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Рамон близ города Эйлат на юге Израиля.

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Рамон близ города Эйлат на юге Израиля.

Как передает Report, с таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению телеканала Al Masirah.

"Беспилотные войска провели две военные операции, в ходе первой атаковав аэропорт Рамон, принадлежащий сионистскому противнику, в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - ред.) с применением двух беспилотников", - заявил он.