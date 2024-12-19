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Хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами по военным объектам в Тель-Авиве

Хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами по военным объектам в Тель-Авиве Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) ударило двумя гиперзвуковыми баллистическими ракетами по военным объектам в Тель-Авиве.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 12:55
Хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами по военным объектам в Тель-Авиве

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) ударило двумя гиперзвуковыми баллистическими ракетами по военным объектам в Тель-Авиве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил военный представитель организации Яхья Сариа.

Удар был нанесен ракетами типа "Палестина-2", уточнил представитель движения.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав двумя гиперзвуковыми баллистическими ракетами "Палестина-2" два критически важных военных объекта... районе Яффо (Тель-Авив). Операция достигла своих целей", - сообщается в Telegram-канале хуситов.

Между тем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что в ночь на 19 декабря по Тель-Авиву со стороны Йемена была выпущена ракета, которую перехватили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших не поступало.

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Версия на английском языке Houthis claim to have fired two ballistic missiles at Tel Aviv
Версия на азербайджанском языке İsrail paytaxtına hipersəsli raketlərlə zərbə endirilib

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