Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

Как передает Report, с таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион - ред.) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал Сариа.

По его утверждению, операция успешно достигла своей цели, в результате атаки работа главного аэропорта Израиля была приостановлена.