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Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.
Другие страны
29 июля 2025 г. 23:32
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

Как передает Report, с таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион - ред.) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал Сариа.

По его утверждению, операция успешно достигла своей цели, в результате атаки работа главного аэропорта Израиля была приостановлена.

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