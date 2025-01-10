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Хуситы ударили беспилотниками по Тель-Авиву

Хуситы ударили беспилотниками по Тель-Авиву Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по Тель-Авиву с помощью беспилотников.
Другие страны
10 января 2025 г. 17:33
Хуситы ударили беспилотниками по Тель-Авиву

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по Тель-Авиву с помощью беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Йеменские вооруженные силы провели операцию, атаковав с помощью трех беспилотников несколько целей израильского противника в оккупированном Яффо (Тель-Авив). Беспилотникам удалось успешно достичь своих целей", - сказал представитель мятежников, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

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Версия на азербайджанском языке Təl-Əvivə PUA ilə zərbə endirilib
Версия на английском языке Houthis attack Tel Aviv with drones

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