Хуситы ударили беспилотниками по Тель-Авиву

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по Тель-Авиву с помощью беспилотников.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по Тель-Авиву с помощью беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Йеменские вооруженные силы провели операцию, атаковав с помощью трех беспилотников несколько целей израильского противника в оккупированном Яффо (Тель-Авив). Беспилотникам удалось успешно достичь своих целей", - сказал представитель мятежников, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.