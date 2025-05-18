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Хуситы сообщили о нанесении очередных ударов по аэропорту Тель-Авива

Хуситы сообщили о нанесении очередных ударов по аэропорту Тель-Авива Хуситы утверждают, что нанесли ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
Другие страны
18 мая 2025 г. 11:27
Хуситы сообщили о нанесении очередных ударов по аэропорту Тель-Авива

Хуситы утверждают, что нанесли ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Shafaq News.

Представитель движения генерал Яхья Сариа заявил, что хуситы применили две ракеты - "Зульфикар" и "Палестина-2". По его словам, атака заставила прервать воздушное движение в израильском аэропорту.

В свою очередь в ночь на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об обнаружении и перехвате лишь одной выпущенной из Йемена ракеты.

The Times of Israel отмечает, что вероятно, одна из ракет хуситов не долетела до Израиля. Из-за ракетной атаки сотням тысяч жителей Израиля пришлось укрыться в убежищах.

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