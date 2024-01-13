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Хуситы считают военные объекты США в регионе своей законной целью

Хуситы считают военные объекты США в регионе своей законной целью Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" считает военные объекты США в регионе своей законной целью.
Другие страны
13 января 2024 г. 18:43
Хуситы считают военные объекты США в регионе своей законной целью

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" считает военные объекты США в регионе своей законной целью.

Как передает Report, об этом заявил заместитель руководителя его пресс-службы Насреддин Амер в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Присутствие американцев в регионе является нелегитимным, поэтому мы считаем американские военные объекты своей законной целью", - сказал он.

Амер подчеркнул, что за ударами США и Великобритании по Йемену последует "скорый ответ".

По его словам, хуситы будут атаковать американские военные корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

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