Хуситы считают военные объекты США в регионе своей законной целью

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" считает военные объекты США в регионе своей законной целью.

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" считает военные объекты США в регионе своей законной целью.

Как передает Report, об этом заявил заместитель руководителя его пресс-службы Насреддин Амер в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Присутствие американцев в регионе является нелегитимным, поэтому мы считаем американские военные объекты своей законной целью", - сказал он.

Амер подчеркнул, что за ударами США и Великобритании по Йемену последует "скорый ответ".

По его словам, хуситы будут атаковать американские военные корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.