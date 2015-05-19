Хуситы призывают оппонентов принять участие в конференции по Йемену

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Движение шиитских повстанцев "Ансар Алла" (хуситы) призывает конфликтующие стороны принять участие в межйеменской конференции под эгидой ООН по выходу из политического кризиса, об этом в интервью РИА Новости заявил член политсовета группировки Хамза аль-Хуси.

На минувшей неделе спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед на протяжении трех дней находился с визитом в Сане. В ходе поездки в йеменскую столицу дипломат встретился с представителями шиитского движения "Ансар Алла" и руководством Всеобщего народного конгресса, партии йеменского экс-президента Али Абдаллы Салеха.

По словам Хамзы аль-Хуси, основной темой переговоров стала возможность созыва Конференции по межйеменскому урегулированию в Женеве под патронажем ООН, информирует Report.

"Необходимо, чтобы конференция в Женеве началась с того места, на котором был прерван Национальный межйеменский диалог, проводимый также под покровительством ООН, и сорванный впоследствии саудовской агрессией. Необходимо, чтобы в нем приняли участие все йеменские стороны", — сказал аль-Хуси. При этом высокопоставленный член движения отверг какую-либо роль в политическом урегулировании в Йемене для государств, участвующих в Коалиции арабских стран.

Объявленное во вторник, 12 мая, пятидневное перемирие между коалицией и хуситами истекло в воскресенье вечером. Коалиция проигнорировала призывы спецпредставителя ООН по Йемену Исмаила Ульда Шейха Ахмеда к продлению перемирия еще на пять дней.