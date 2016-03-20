 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Хуситы потеряли более 30 человек при попытке взять город Таиз в Йемене

    Вооруженные повстанцы из шиитского движения Ансар Алла попытались прорваться в город Таиз с западного направления

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 35 повстанцев-хуситов уничтожены за сутки в столкновении с правительственными войсками при попытке взять город Таиз на юге Йемена, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей сил безопасности и медиков Йемена.

    Ранее в марте сообщалось, что правительство Йемена установило контроль над третьим по величине городом страны Таизом, который почти год удерживался мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).

    Вооруженные повстанцы в субботу попытались прорваться в город с западного направления, но были встречены огнем правительственных войск. Их наступлению также помешали авиаудары коалиционных сил. О потерях йеменской армии не сообщается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi