Хуситы потеряли более 30 человек при попытке взять город Таиз в Йемене

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 35 повстанцев-хуситов уничтожены за сутки в столкновении с правительственными войсками при попытке взять город Таиз на юге Йемена, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей сил безопасности и медиков Йемена.

Ранее в марте сообщалось, что правительство Йемена установило контроль над третьим по величине городом страны Таизом, который почти год удерживался мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).

Вооруженные повстанцы в субботу попытались прорваться в город с западного направления, но были встречены огнем правительственных войск. Их наступлению также помешали авиаудары коалиционных сил. О потерях йеменской армии не сообщается.