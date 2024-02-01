Хуситы посоветовали Байдену решить проблемы США вместо разжигания войн в других странах

Лидер хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси предложил президенту США Джо Байдену заняться решением проблем в собственной стране вместо того, чтобы развязывать войны в других государствах.

Лидер хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси предложил президенту США Джо Байдену заняться решением проблем в собственной стране вместо того, чтобы развязывать войны в других государствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступление аль-Хуси транслировал телеканал Al-Masirah.

"Американский президент вместо того, чтобы развязывать войны [в других государствах], должен сначала заняться кризисом в своей стране и проблемами, которые провоцирует проводимая им политика", - отметил лидер хуситов. В этой связи он напомнил о ситуации на американо-мексиканской границе в Техасе, а также о напряженности между федеральными властями США и властями штата.