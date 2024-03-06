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Хуситы подтвердили, что нанесли удары по судну True Confidence в Аденском заливе

Хуситы подтвердили, что нанесли удары по судну True Confidence в Аденском заливе Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" подтвердили, что нанесли удары по судну True Confidence в Аденском заливе.
Другие страны
6 марта 2024 г. 22:34
Хуситы подтвердили, что нанесли удары по судну True Confidence в Аденском заливе

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" подтвердили, что нанесли удары по судну True Confidence в Аденском заливе.

Как передает Report, с соответствующим заявлением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию, в ходе которой атаковали американское судно True Confidence в Аденском заливе", - сообщил Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah. По его словам, при нападении применялись несколько противокорабельных ракет.

По утверждению Сариа, удары были точными, в результате на судне возник пожар. Военный представитель "Ансар Аллах" добавил, что "операция была проведена после того, как экипаж судна отклонил предупредительные сигналы".

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