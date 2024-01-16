Хуситы подтвердили, что нанесли удар по сухогрузу Zografia

Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на принадлежащий Греции сухогруз Zografia у побережья Йемена.
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По словам Сарии, по судну было выпущено несколько ракет после того, как его экипаж не отреагировал на предупредительные сигналы.
Ранее, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что экипаж греческого сухогруза Zografia находится в безопасности.
"Есть повреждение выше ватерлинии. Пожар не зафиксирован, жертв нет. Судно продолжает движение в следующий порт назначения", - говорится в заявлении.