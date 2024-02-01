О нас

Хуситы объявили о подготовке за три недели 600 тыс. бойцов в рамках мобилизации

Хуситы объявили о подготовке за три недели 600 тыс. бойцов в рамках мобилизации Минимум 600 тыс. человек в провинциях Йемена, контролируемых хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", за последние три недели прошли военную подготовку в рамках мобилизации.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 20:07
Хуситы объявили о подготовке за три недели 600 тыс. бойцов в рамках мобилизации

Минимум 600 тыс. человек в провинциях Йемена, контролируемых хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", за последние три недели прошли военную подготовку в рамках мобилизации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah.

"За период агрессии, развязанной против нашей страны [Соединенными Штатами и Великобританией 12 января], 600 тыс. человек прошли общую подготовку, подготовку для руководящего состава и специальную подготовку", - отметил аль-Хуси. По его словам, "мероприятия по обучению и повышению квалификации" личного состава "Ансар Аллах" "очень важны и будут расширяться".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 11 января аль-Хуси объявил о проведении мобилизации в большинстве контролируемых его сторонниками провинций Йемена.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi