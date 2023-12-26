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Хуситы обстреляли контейнеровоз MSC United в Красном море

Хуситы обстреляли контейнеровоз MSC United в Красном море Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море, который отказался сворачивать с намеченного курса после предупреждений.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 23:29
Хуситы обстреляли контейнеровоз MSC United в Красном море

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море, который отказался сворачивать с намеченного курса после предупреждений.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".

"Вооруженные силы "Ансар Аллах" поразили противокорабельными ракетами судно MSC United, которое отказалось свернуть с намеченного курса после трёхкратных предупреждений", - сообщил он.

Представитель хуситов снова подчеркнул, что движение не нарушает судоходное движение в Красном море, потому что его действия направлены только против имеющих отношение к Израилю кораблей или тех, которые направляются в его порты.

Сариа в качестве условия прекращения обстрела направляющихся в израильские порты судов назвал организацию свободного поступления в палестинский сектор Газа гуманитарной помощи и прекращения военных операций в анклаве.

Ранее США объявили, что вместе с десятью другими странами, включая Бахрейн, начинают операцию в Красном море по защите судоходства от участившихся атак хуситов. Те в ответ заявили, что милитаризация со стороны США Красного моря для обеспечения безопасности израильских кораблей создаёт угрозу судоходству в этом регионе.

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