Хуситы дадут военный ответ на недавнюю атаку Великобритании, Израиля и США

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" намерены нанести удары по территории Израиля, а также по кораблям Великобритании и США в ответ на их совместную атаку на объекты в подконтрольных повстанцам регионах арабской республики.

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" намерены нанести удары по территории Израиля, а также по кораблям Великобритании и США в ответ на их совместную атаку на объекты в подконтрольных повстанцам регионах арабской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член политбюро радикальной организации Хузам аль-Асад.

Он отметил, что ответом на действия США, Британии и Израиля будет "операция в глубине израильской территории" и атака на морские силы.

"Ракеты и беспилотники скажут за себя сами, мы не будем угрожать и организовывать медийные спектакли", - заявил он, комментируя удары нанесенные по объектам хуситов в Йемене 10 января.