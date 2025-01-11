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Хуситы дадут военный ответ на недавнюю атаку Великобритании, Израиля и США

Хуситы дадут военный ответ на недавнюю атаку Великобритании, Израиля и США Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" намерены нанести удары по территории Израиля, а также по кораблям Великобритании и США в ответ на их совместную атаку на объекты в подконтрольных повстанцам регионах арабской республики.
Другие страны
11 января 2025 г. 18:08
Хуситы дадут военный ответ на недавнюю атаку Великобритании, Израиля и США

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" намерены нанести удары по территории Израиля, а также по кораблям Великобритании и США в ответ на их совместную атаку на объекты в подконтрольных повстанцам регионах арабской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член политбюро радикальной организации Хузам аль-Асад.

Он отметил, что ответом на действия США, Британии и Израиля будет "операция в глубине израильской территории" и атака на морские силы.

"Ракеты и беспилотники скажут за себя сами, мы не будем угрожать и организовывать медийные спектакли", - заявил он, комментируя удары нанесенные по объектам хуситов в Йемене 10 января.

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