Хуситы атаковали три судна в Аравийском море и Аденском заливе

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало три судна, в том числе те, которые повстанцы посчитали связанными с Израилем и Соединенными Штатами.

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало три судна, в том числе те, которые повстанцы посчитали связанными с Израилем и Соединенными Штатами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, ВМС и ракетные войска движения в ходе совместной операции атаковали "американское судно Maersk Sentosa в Аравийском море". Военный представитель утверждал, что "попадание было прямым и точным".

Кроме того, в Аравийском море с помощью беспилотников были нанесены удары по судну Marathopolis, "нарушившему запрет на заход в порты оккупированной Палестины". Также с помощью беспилотников было обстреляно "израильское судно MSC Patnaree в Аденском заливе", сказал он.

Отметим, что хуситы регулярно атакуют у берегов Йемена корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем и США. Ранее после одной из таких атак в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители хуситов заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.