Хуситы атаковали три судна в Аравийском и Красном морях

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали три коммерческих судна - Verbena, SeaGuardian и Athina.
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По его словам, в результате ракетной атаки на борту сухогруза Verbena возник пожар. В момент удара судно находилось в акватории Аравийского моря. Нефтяные танкеры SeaGuardian и Athina были атакованы беспилотниками хуситов в Красном море, утверждал представитель движения.
Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что две ракеты, выпущенные хуситами, поразили сухогруз Verbena, экипаж которого продолжает бороться с огнем. Один моряк, находившийся на борту судна, получил тяжелое ранение. По данным командования, сухогруз Verbena под флагом Палау принадлежит Украине и эксплуатируется Польшей.