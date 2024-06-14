Хуситы атаковали три судна в Аравийском и Красном морях

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали три коммерческих судна - Verbena, SeaGuardian и Athina.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали три коммерческих судна - Verbena, SeaGuardian и Athina.

Как передает Report , об этом заявил военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, в результате ракетной атаки на борту сухогруза Verbena возник пожар. В момент удара судно находилось в акватории Аравийского моря. Нефтяные танкеры SeaGuardian и Athina были атакованы беспилотниками хуситов в Красном море, утверждал представитель движения.

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что две ракеты, выпущенные хуситами, поразили сухогруз Verbena, экипаж которого продолжает бороться с огнем. Один моряк, находившийся на борту судна, получил тяжелое ранение. По данным командования, сухогруз Verbena под флагом Палау принадлежит Украине и эксплуатируется Польшей.