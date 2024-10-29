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Хуситы атаковали промышленную зону Израиля с помощью беспилотников

Хуситы атаковали промышленную зону Израиля с помощью беспилотников Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Аллах" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском городе Ашкелоне на юге страны.
Другие страны
29 октября 2024 г. 13:21
Хуситы атаковали промышленную зону Израиля с помощью беспилотников

Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Аллах" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском городе Ашкелоне на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира".

"В рамках пятого этапа военных действий военно-воздушные силы йеменских ВС провели качественную операцию в промышленной зоне в районе Ашкелона на юге от Палестины. Операция проводилась с использованием нескольких беспилотников, которым удалось достичь цели", - сказано в сообщении.

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