Хуситы атаковали промышленную зону Израиля с помощью беспилотников

Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Аллах" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском городе Ашкелоне на юге страны.

Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Аллах" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском городе Ашкелоне на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира".

"В рамках пятого этапа военных действий военно-воздушные силы йеменских ВС провели качественную операцию в промышленной зоне в районе Ашкелона на юге от Палестины. Операция проводилась с использованием нескольких беспилотников, которым удалось достичь цели", - сказано в сообщении.