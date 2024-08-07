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Хуситы атаковали американские эсминцы и коммерческое судно в Красном море

Хуситы атаковали американские эсминцы и коммерческое судно в Красном море Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по американским эсминцам USS Cole и USS Laboon, а также контейнеровозу Conship Ono в Красном море.
Другие страны
7 августа 2024 г. 23:29
Хуситы атаковали американские эсминцы и коммерческое судно в Красном море

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по американским эсминцам USS Cole и USS Laboon, а также контейнеровозу Conship Ono в Красном море.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении сформированных хуситами вооруженных сил.

Отмечается, что хуситы провели "военную операцию против американского эсминца USS Cole в Аденском заливе с использованием ряда беспилотников". Мятежники утверждают, что операция "достигла своей цели". Кроме того, члены "Ансар Аллах" нанесли удар баллистическими ракетами по эсминцу ВМС США USS Laboon, говорится в сообщении.

Также хуситы атаковали контейнеровоз Conship Ono в акватории Красного моря с применением баллистических ракет и беспилотников. Как утверждают в "Ансар Аллах", цель была поражена. Хуситы обстреляли судно якобы из-за того, что компания - владелец контейнеровоза нарушила установленный мятежниками запрет на проход в порты Израиля через воды Красного моря.

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