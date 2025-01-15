Хуситы атаковали авианосец США Harry S. Truman

Йеменские хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry S. Truman с использованием крылатых ракет и беспилотников.

Йеменские хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry S. Truman в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска и беспилотные силы провели совместную военную операцию, атаковав американский авианосец USS Harry S. Truman и ряд сопровождавших его кораблей в северной части Красного моря с помощью крылатых ракет и беспилотников", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.