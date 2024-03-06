Хуситы атаковали американское судно возле Баб-Эль-Мандебского пролива

Боевики движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива.

Боевики движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали американское судно около Баб-эль-Мандебского пролива.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в среду о получении информации об атаке на судно в 54 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о взрыве рядом с принадлежащим США грузовым судном, проходящим вблизи Адена.

"Силы "Ансар Алла" атаковали американский корабль около Баб-эль-Мандеба", - заявил источник телеканала.

Движение, которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.