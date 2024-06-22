Хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море.

Как передает Report, об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

"Ракетные войска наших вооруженных сил провели операцию, в ходе которой американский авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. Операция успешно достигла своих целей", - сказал он.

Кроме того, силы мятежников атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море. Удары наносились баллистическими ракетами, утверждает Сариа.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.