Хуситы атаковали аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой

Движение "Ансар Аллах" заявило, что атаковало израильский аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой.

Движение "Ансар Аллах" заявило, что атаковало израильский аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой.

Как передает Report, об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в телеграм-канале.

"Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов - ред.) провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод ("Бен-Гурион" - ред.) гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина 2", - говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории. Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена.