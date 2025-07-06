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Хуситы атаковали аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой

Хуситы атаковали аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой Движение "Ансар Аллах" заявило, что атаковало израильский аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой.
Другие страны
6 июля 2025 г. 12:23
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой

Движение "Ансар Аллах" заявило, что атаковало израильский аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой.

Как передает Report, об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в телеграм-канале.

"Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов - ред.) провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод ("Бен-Гурион" - ред.) гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина 2", - говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории. Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена.

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Версия на азербайджанском языке Husilər "Ben Qurion" hava limanına hipersəsli ballistik raketlə hücum ediblər

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