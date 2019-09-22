Хуситы пригрозили новыми ударами Эр-Рияду

Мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии нанесением новых ударов по жизненно важным объектам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, хуситы намерены исполнить свою угрозу в случае, если Саудовская Аравия не прекратит бомбардировки районов, контролируемых мятежниками.

«С прекращением их агрессии и обстрелов наша армия тоже прекратит ракетные удары и с использованием беспилотников по удалённым территориям Саудовской Аравии», - цитирует РИА Новости лидера хуситов Малика аль-Хуси.

Он также добавил, что в случае продолжения агрессии удары станут более разрушительными и затронут ещё более удалённые районы.