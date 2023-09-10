Хунта в Нигере обвинила Францию в размещении сил в странах ЭКОВАС для вторжения

Военная хунта Нигера, объявившая о захвате власти в конце июля, обвинила Францию в стягивании сил для последующей военной интервенции.

Военная хунта Нигера, объявившая о захвате власти в конце июля, обвинила Францию в стягивании сил для последующей военной интервенции.

Как передает Report со ссылкой на AFP, по словам представителя созданного мятежниками Национального совета спасения родины (CNSP) полковника Амаду Абдрамана, Франция продолжает размещать силы в некоторых государствах ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) "в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией".

Отношения Ниамея с Парижем быстро ухудшились после того, как французская сторона поддержала свергнутого президента Мохамеда Базума после июльского переворота. Нигер до 1960 года был французской колонией.

Мятежники уже обвиняли Францию в подготовке интервенции, но МИД страны это опровергал. 22 августа Radio Algeria сообщило, что Франция просила доступ в воздушное пространство Алжира для военной операции в Нигере, но власти республики ответили отказом. В Париже эти данные также отвергли. Однако французский президент Эмманюэль Макрон говорил, что будет готов поддержать ЭКОВАС в случае военных действий в Нигере. Сообщество обсуждало ввод войск в республику для восстановления там конституционного порядка, но пока решение на этот счет не принято.

Хунта Нигера привела в боевую готовность армию на случай нападения и объявила "добровольную мобилизацию". Поддержку мятежникам пообещали оказать Буркина-Фасо и Мали, где ранее также произошли перевороты.

После переворота Нигер разорвал все военные соглашения с Францией; Верховный суд африканской страны лишил дипломатической неприкосновенности посла Сильвена Итте и одобрил его немедленную высылку. Во французском МИДе заявили, что французские военные больше не могут выполнять свою миссию в Нигере из-за отсутствия кооперации. 5 сентября Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Париж начал обсуждать с хунтой Нигера вывод части своих войск из страны. Около 1,5 тыс. французских военных дислоцируются на трех базах в африканской стране. Французские власти ранее исключали такую возможность.